Une rentrée des classes pas comme les autres pour 12 élèves de primaire lundi prochain : ils inaugureront une nouvelle et petite école privée à Tancrémont sur les hauteurs de Theux. Un projet scolaire alternatif qui aura pour cadre une classe-conteneur et dont le programme comportera de nombreuses sorties en nature en plus du programme classique. Le projet émane d’une enseignante, Caroline Grenade, qui n’était plus en phase avec l’enseignement traditionnel et qu’a rejointe Nicolas Closjans dans Slow asbl. "Caroline s’est rendu compte qu’il y avait de plus en plus de pression au niveau de l’administration sur les enseignants ; elle ne se retrouvait plus dans l’enseignement classique ; elle donc a lancé ce projet alternatif auquel j’ai adhéré." Slow ASBL compte trois membres pour développer ce projet privé au niveau primaire : "ce sera une classe verticale, poursuit Nicolas Closjans, où les élèves de chaque niveau seront ensemble; on va être un maximum dehors, il y aura plus de participation des enfants ; ils pourront décider certaines choses, ce qu’ils vont apprendre."