Des séries qui parlent de sexe à destination des ados ! Une bonne idée ?

Camille Nerac, sexologue, s’attarde sur les séries télévisées dont les ados raffolent et qui expose une sexualité plus libre et parfois plus crue.

Pour notre sexologue, les séries actuelles ont des aspects tout à fait positifs Elles ont fait évoluer les stéréotypes. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. La sexualité y était alors souvent réduite à la pénétration.

Aujourd'hui, les thèmes abordés sont nettement plus diversifiés: questions de genre, homosexualité, sexualité sans pénétration, romantisme...

Doit-on conseiller ses séries à nos ados ? Camille Nérac est plutôt positive. Mais mieux vaut respecter la signalétique. Certaines séries ne sont pas adaptées aux plus jeunes (365 jours, Euphoria...) qui ne sont peut être pas assez armés pour comprendre.