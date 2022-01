Les cobées se sèment dès le mois de janvier après avoir mis à tremper les graines 24 h. Attention, celles qui flottent ne sont pas viables.

Pour bien garder l’humidité pendant la germination, qui prend environ 3 semaines, enfermez la terrine dans un sac plastique qui sera placé à l’intérieur, au chaud (15°C). Une fois les graines germées, on les repique individuellement dans des pots et on les développe à la chaleur dans un endroit avec beaucoup de lumière pour éviter qu’elles ne filent. La mise en place se fait au mois de mai (après les dernières gelées) en espaçant les plants de 50 cm environ.