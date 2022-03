Des semis 100% gratuits: nos astuces récup pour y parvenir

"Les graines viennent d'une grainothèque. Un peu comme les bibliothèques, ce sont des endroits où on peut trouver des graines, de bonne qualité et reproductibles, sans devoir les acheter en magasin". Et concrètement, on plante comment? "C'est super simple! A la portée de tous. On tasse un peu le terreau, on fait des trous avec un crayon. J'en ai fait 5 pour mettre mes petits pois. Puis on remet une fine couche de terreau. La graine ne doit pas voir le jardinier, c'est ce qu'on dit! Je saupoudre à l'aide d'un petit chinois de cuisine, comme si je mettais du sucre sur une crêpe".

Pour ne pas confondre tous ses pots, Marie-Yvonne leur donne un "petit nom" (leur variété) et "une date de naissance" (la date de la plantation). "J'utilise soit des pince-à-linges, sur lesquelles j'écris. Ou je prends un petit papier, que je perce de par en par à l'aide d'un cure-dents, et voilà".