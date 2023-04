Des séances de logopédies non-remboursées à cause d'un QI trop faible : parents et professionnels réclament des changements

C’est un rendez-vous bien instauré depuis un an et demi pour la petite Florine et sa maman. Tous les lundis après-midi, elles rendent visite à Caroline Théate, logopède, dans son cabinet d’Orp-Jauche. La fillette souffre d’un trouble du spectre autistique. Par des jeux, la logopède arrive à sa capacité à s’exprimer. "Ce n’était pas facile au début en raison de ses troubles du comportement. Elle n’avait aucun moyen de communication, elle ne parvenait pas à se faire comprendre, raconte la thérapeute. Notre but est de l’outiller, qu’elle puisse développer un langage fonctionnel pour qu’elle puisse se débrouiller à l’école ou dans d’autres endroits. On a donc mis en place une collaboration avec la maman, qui vient une demi-heure par semaine".