Des séances chez le psy, Jay-Z qui a refusé un featuring sur "Shape of You": Ed Sheeran se lâche

Mais malgré son succès planétaire, Ed Sheeran est fébrile avant la sortie de son nouvel album Subtract prévue pour le 5 mai. Et pour cause, il sait que ce nouvel album, plus acoustique, plus reposé, pourrait séduire la presse spécialisée mais désarçonner les plus pop : "Je suis inquiet car la presse a détesté tous mes gros succès" ironise-t-il.

Entouré d’Aaron Dessner, membre du groupe The National et producteur des derniers albums de Taylor Swift, il évoquera dans ce nouveau disque, – et le racontera dans son documentaire le 3 mai -, son année 2022 difficile, marquée par la mort de son meilleur ami, l’entrepreneur Jamal Edwards (il parle du deuil dans la chanson "Eyes Closed"), et la découverte d’une tumeur chez sa femme Cherry Seaborn, alors enceinte de six mois. Des moments éprouvants pour l’artiste qui, sur les conseils de sa femme, est allé voir un thérapeute : "Les gens pensent que c’est bizarre de voir un thérapeute en Angleterre. Mais c’est vraiment utile de pouvoir parler avec quelqu’un et de se défouler et de ne pas s’en sentir coupable" a-t-il livré cash.

Ed Sheeran continue donc de douter même s’il reste l’un des artistes les plus populaires de sa génération, battant des records et qui, avec son actuelle tournée des stades prévue jusqu’en 2026, devrait voler à son ami Elton John le titre de tournée la plus lucrative de tous les temps.