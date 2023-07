Des scouts plient bagage à Bouillon après une agression organisée contre leur camp

C’est un camp scout qui se termine précipitamment et de triste manière. La nuit dernière, 8 individus ont effectué une " descente" dans un camp situé sur le territoire de la ville de Bouillon. Il y a eu des mots échangés, des coups aussi et un jeune scout a même été blessé superficiellement. La police est descendue sur place ainsi que le bourgmestre, Patrick Adam et l’échevin Frank Istace.

" J’ai été contacté cette nuit vers 2h30 par la maman d’un animateur… Nous avons rencontré sur place des scouts qui étaient très choqués et qui ont décidé de mettre fin à leur camp. Ce sont des jeunes d’une dizaine d’années et ils formaient un groupe de septante. Interrogé sur les causes possibles d’un tel acte, Patrick Adam semble pencher en faveur d’un geste gratuit : Je pense que cela relève vraiment d’une incivilité, un peu l’état d’esprit d’une certaine tranche de la population actuellement" commente le bourgmestre qui ne se souvient pas avoir connu pareil incident.

Ce sera à l’enquête en cours d’établir les circonstances des faits. En tout état de cause, les scouts ont préféré rentrer chez eux, en Flandre, là où ils se sentaient en sécurité.