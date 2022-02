Des scooters hybrides pour contribuer à faire baisser les émissions de CO2

Avant de dévoiler ses premiers modèles entièrement électriques, Yamaha se lance, timidement, dans l'hybride pour proposer une solution moins polluante à ses clients sans pour autant changer leurs habitudes de conduite.

Le Fazzio cumule une puissance de 8,4 ch entre son moteur de 12 cc et son petit bloc électrique. Celui-ci intervient essentiellement au moment du démarrage et des accélérations, à la manière du système "stop & go" bien connu sur les automobiles.

Son application Y-Connect permet de visualiser sur l'écran les diverses informations et notifications de son smartphone.

Le scooter s'affiche à seulement 21,7 millions de roupies indonésiennes, soit l'équivalent d'environ 1.320 euros.

Pour les constructeurs, il s'agit surtout d'une première étape avant le lancement, à bien plus grande échelle, de modèles entièrement électriques.

Du côté des grosses cylindrées, l'hybride est encore plus rare même si, actuellement, Kawasaki travaille sur plusieurs motos hybrides dans le cadre de son grand plan électrique pour les années à venir.