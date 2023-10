Des scientifiques veulent faire fondre le sol de la Lune pour créer des routes

Des scientifiques ont étudié la meilleure manière de construire des routes sur la Lune et faire fondre la surface du sol serait une possibilité.

La course à la Lune a repris depuis plusieurs années et, plus d’un demi-siècle après que le dernier astronaute a quitté notre satellite naturel, des êtres humains pourraient bien s’y promener dans quelques années. La Nasa a même annoncé récemment qu’elle comptait y construire des maisons grâce à des imprimantes 3d d’ici 2040.

Et s’il y a des maisons, il y a des gens pour y habiter, des gens qui doivent se déplacer donc on a besoin de routes. C.Q.F.D.

Il faut maintenant réfléchir à la meilleure manière de construire des routes sur la Lune. Nous ne sommes pas sur Terre, les ressources manquent et les outils également. Pas question de faire de l’asphalte et de mettre des petits lampadaires sur le bord de la chaussée. Un autre ennui : le régolithe lunaire, cette poussière particulièrement collante et corrosive qui détruit rapidement les équipements des astronautes (combinaisons, véhicules, modules lunaires).