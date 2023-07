Des scientifiques trouvent une matière valant 500.000 dollars dans le ventre d’une baleine

Il faudra attendre le 19e siècle pour comprendre comment se forme cette substance. Les cachalots consomment toutes sortes d’animaux marins, dont les calmars et les seiches qu’il ne peut pas entièrement digérer. Si une partie est rejetée par son corps, d’autres restent coincés dans l’intestin et finissent par se combiner pour former une masse solide d’ambre gris.

Mais il ne reste pas toujours dans le corps de la baleine, au bout d’un certain temps, son corps l’expulse en mer et c’est comme cela qu’on l’a découvert, flottant en mer et récolté par les humains.

Pour ce cachalot échoué à La Palma malheureusement son intestin n’a pas réussi à l’évacuer et, continuant de grossir, il a fini par faire exploser l’intestin, entraînant une septicémie puis la mort du cétacé.