Des scientifiques pensent qu’on a déjà pu observer des trous de ver dans l’espace

Une équipe de scientifiques de l’Université de Sofia en Bulgarie pense que l’on a peut-être déjà observé des trous de ver, objet spatial qui n’existe pour l’instant qu’en théorie.

Les trous de ver sont donc aujourd’hui des objets théoriques censés être des raccourcis à travers l’espace et le temps. Liés aux trous noirs, ils sont censés se ressembler beaucoup d’où la possibilité que des scientifiques en aient déjà observés en pensant que c’étaient des trous noirs. Cependant, une équipe de scientifiques pense que son modèle mathématique peut aider à distinguer les deux, comme ils l’expliquent dans un article de la revue Physical Review D.

Comme l’explique ScienceAlert, les trous noirs sont des géants cosmiques qui aspirent matière et lumière mais certains scientifiques pensent qu’il est possible que, dans certains cas, cette matière soit siphonnée vers des "trous blancs" qui rejettent la matière sous forme de particules et de rayonnement. Ces deux phénomènes rassemblés étant considérés comme des trous de ver ou pont d’Einstein-Rosen. Étirant l’espace et le temps, ces objets pourraient permettre à la matière de traverser des distances immenses en quelques secondes.

Selon les scientifiques de l’Université de Sofia, ces "trous noirs-trous de ver" pourraient bien ressembler à des trous noirs "normaux". Ils pensent même que Sagittaire A*, le trou noir au centre de notre galaxie, récemment photographié, pourrait en fait être l’entrée d’un trou de ver. En effet, leur nouveau modèle informatique prouverait que le rayonnement émanant des trous noirs serait presque impossible à différencier du rayonnement entourant l’extérieur d’un trou de ver.

Selon ce modèle, la différence de quantité de polarisation de la lumière émise par un trou noir et un trou de ver serait inférieure à quatre pour cent.

"Il y a dix ans, les trous de ver relevaient entièrement du domaine de la science-fiction", a déclaré Petya Nedkova, chef d’équipe à l’Université de Sofia, au New Scientist. "Maintenant, ils s’avancent aux frontières de la science et les gens les recherchent activement."

Nous ne pourrons malheureusement pas mettre cette théorie et ce modèle en pratique avant bien longtemps, notre technologie étant à peine capable de repérer les trous noirs.