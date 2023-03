Des scientifiques parviennent à créer une souris issue de deux pères

Jonathan Bayerl et Diana Laird, deux experts en reproduction et cellules souches à l'Université de Californie à San Francisco, ont expliqué dans Nature que rien ne garantissait le succès de l'expérience à partir de cellules souches humaines. Mais ils ont qualifié l'étude d'"étape remarquable en biologie reproductive". Avec une utilisation potentielle pour sauver une espèce en danger qui n'aurait plus qu'un mâle reproducteur.

Pour sa part, Nitzan Gonen juge la procédure "très peu efficace", avec 99% des embryons qui n'y survivent pas. Elle serait d'autant plus problématique chez l'humain, où le temps de gestation de neuf mois, contre seulement trois semaines chez la souris, multiplierait les risques d'échec.

Au-delà des questions techniques se posent des interrogations éthiques. "Le fait de pouvoir faire quelque chose ne veut pas nécessairement dire qu'on doive le faire (...), particulièrement quand on parle d'une espèce d'être humain", a commenté le chercheur israélien.