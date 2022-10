Des scientifiques ont simulé l’impact de l’astéroïde qui a anéanti les dinosaures : "des vagues hautes d’un kilomètre"

Si cela vous paraît déjà impressionnant, des chercheurs de l’Université du Michigan ont simulé l’impact et se sont rendu compte que les effets ont été encore plus dévastateurs que ce que l’on pensait. Selon cette étude, publiée dans AGU Advances, les tsunamis qui ont suivi l’explosion ont été 30.000 fois plus puissants que celui de décembre 2004 dans l’océan Indien, qui a tué plus de 230.000 personnes.

Les auteurs de l’étude affirment que l’impact de l’astéroïde a provoqué "un tsunami monstrueux avec des vagues hautes d’un kilomètre qui ont parcouru le fond de l’océan à des milliers de kilomètres du site d’impact de la péninsule mexicaine du Yucatan".

Les vagues auraient touché l’ensemble du globe, allant jusqu’en Nouvelle-Zélande.

L’auteur principal Molly Range explique au journal The Independent : "Ce tsunami a été suffisamment puissant pour perturber et éroder les sédiments dans les bassins océaniques à l’autre bout du monde, laissant soit une lacune dans les archives sédimentaires, soit un fouillis de sédiments plus anciens."

"Les zones les plus proches de l’impact ont vu des vagues de trente à plusieurs centaines de mètres, ce qui a entraîné de nombreuses inondations côtières."

L’équipe, forte de cette découverte, compte investiguer ces nouvelles informations pour comprendre quel a été l’impact de cet évènement sur les autres côtes mondiales.