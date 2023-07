Des scientifiques ont ressuscité un parasite vieux de 46.000 ans découvert en Sibérie

Un ver microscopique retrouvé dans le pergélisol sibérien y vivait il y a 46.000 ans, le voilà de retour.

On se souvient des 13 virus zombies de Sibérie ressuscités fin 2022, c’est donc maintenant un parasite qui revoit le jour après 46.000 ans de sommeil congelé.

Une étude publiée dans PLOS Genetics explique le travail de l’équipe de scientifiques qui ont daté et séquencé le génome de deux nématodes, découvrant qu’ils dataient de la fin du Pléistocène. Les nématodes sont des vers ronds et effilés qui peuvent entrer en cryptobiose, un état de sommeil profond, lorsque les conditions dans lesquelles ils se trouvent sont extrêmes et mauvaises pour sa survie. Par exemple, dans la glace polaire. Son métabolisme se met sur pause, la reproduction et le développement aussi.