Des scientifiques ont estimé combien de fourmis il y a sur Terre : 2,5 millions de fois plus que d’humains

Il existe plus de 12.000 espèces connues de fourmis, souvent de couleur noire, brune ou rouge et qui vivent généralement en colonies. Leurs plus proches parents sont les abeilles et les guêpes, elles ont un corps similaire, divisé en 3 parties. A l’intérieur des colonies, les fourmis sont divisées en groupes avec chacun un rôle spécifique : les ouvrières, les soldats et les reines. Les ouvrières, toujours des femelles, s’occupent de la plus grande reine et de sa progéniture, elles entretiennent le nid et recherchent de la nourriture. Les soldats sont préposés à la sécurité de la colonie, de ses entrées et de ses habitantes. Les mâles s’accouplent avec les reines, puis meurent.

Elles ont peuplé l’ensemble de la planète, à l’exception de l’Antarctique, du Groenland, de l’Islande et de certaines nations insulaires. Les régions tropicales abritent beaucoup plus de fourmis que les autres régions, et les forêts et les terres arides abritent plus de fourmis que les zones urbaines, comme l’explique le Washington Post.

"Il y a certaines parties du monde où nous avons peu de données et nous ne pouvons pas parvenir à des estimations fiables pour tous les continents. L’Afrique en est un exemple. Nous savons depuis longtemps que c’est un continent très riche en fourmis mais aussi très sous-étudié", explique Schultheiss.