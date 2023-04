Des scientifiques ont détecté un signal radio répétitif provenant d’une exoplanète

Une équipe de scientifique annonce avoir détecté des signaux radio répétitifs venant de l’exoplanète rocheuse YZ Ceti b, située à 12 années-lumière de la Terre.

Une étude, publiée dans Nature Astronomy, annonce la découverte d’un signal suggérant que l’exoplanète aurait un champ magnétique et même une atmosphère. Les ondes, détectées par un radiotélescope (le Karl G. Jansky Very Large Array), seraient générées par des interactions entre le champ magnétique de l’exoplanète et la petite étoile naine rouge autour de laquelle elle orbite.

Comme l’explique CNN, la présence d’un champ magnétique est très importante dans la possibilité de développer la vie sur une planète. "Les champs magnétiques peuvent empêcher l’atmosphère d’une planète d’être diminuée et essentiellement érodée au fil du temps lorsque des particules se libèrent de l’étoile et la bombardent", soutient Sebastian Pineda, auteur de l’étude. L’atmosphère est une condition obligatoire au développement de la vie, "en déviant les particules énergétiques et le plasma qui s’échappent du soleil".

Si ce n’est pas la première fois qu’un champ magnétique autour d’une exoplanète est détecté par nos instruments, la taille relativement petite de YZ Ceti b la rend exceptionnelle, tant la détection d’un petit champ magnétique est difficile. D’habitude, les champs magnétiques sont détectés autour de planètes géantes, proches de la taille de Jupiter.