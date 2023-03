Des scientifiques ont découvert une enzyme qui peut convertir l’air en électricité

Huc aurait un bel avenir devant lui, plus l’équipe lui proposait d’hydrogène, plus il produisait d’énergie. De plus, la protéine est vraiment stable, elle peut être congelée à moins de 80 °C et chauffée à 80 °C tout en fonctionnant parfaitement.

L’équipe est très optimiste quant à la possibilité d’utiliser cette habilité pour un jour créer de l’énergie à partir de l’air ambiant : "nous n’avons fait cela que dans un laboratoire jusqu’à présent, mais nous sommes convaincus qu’une fois qu’il sera mis à l’échelle, il pourra alimenter une gamme d’appareils", continue le Dr Grinter. Les chercheurs pensent pourvoir un jour créer de petites piles immortelles qui pourraient remplacer les batteries des appareils de tous les jours comme des montres ou même nos smartphones.

L’équipe doit encore travailler sur la durée de vie de l’enzyme ainsi que ses capacités les plus poussées en termes de création d’énergie et ils estiment à environ 10 ans la possibilité de créer des batteries fonctionnant avec Huc.