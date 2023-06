Des scientifiques ont créé un répulsif à moustiques qui serait efficace à 99%

La grosse différence entre leur répulsif et tous les autres sur le marché serait le fait qu’il empêche le moustique de venir se poser sur la peau alors que les autres empêchent uniquement de piquer une fois le moustique posé. D’après les résultats de leur expérience, ce répulsif permet une diminution de 80% des moustiques qui se posent sur la peau. L’effet combiné des nanocristaux de cellulose avec l’indole s’est avéré réduire la ponte après l’exposition de 99,4%…

Ces résultats sont cependant à prendre avec des pincettes et demandent plus de tests puisque le but de l’équipe est de mettre ce répulsif sur le marché d’ici l’année prochaine.