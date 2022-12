Des scientifiques inventent des panneaux solaires ultra-fins à coller sur son balcon

Des chercheurs du MIT ont créé des cellules photovoltaïques aussi fines qu’un cheveu, pouvant être installé sur "n’importe quelle surface".

Vladimir Bulović, chef du laboratoire d’électronique organique et nanostructurée du Massachusetts Institute of Technology, et son équipe ont sorti un article dans le magazine Small Methods. Comme ils l’expliquent, cette technologie peut se placer sur de nombreuses surfaces très différentes : un toit, la surface vitrée d’un balcon, les voiles d’un bateau, les ailes d’un drone et même les vêtements !

"Les paramètres utilisés pour évaluer une nouvelle technologie de cellules solaires se limitent généralement à leur efficacité de conversion de puissance et à leur coût en dollars par watt. L’intégrabilité est tout aussi importante, c’est-à-dire la facilité avec laquelle la nouvelle technologie peut être adaptée. Les tissus solaires légers permettent l’intégration, donnant une impulsion aux travaux en cours", a déclaré Vladimir Bulović dans un communiqué du MIT.

Le poids des cellules est équivalent à un centième de celui des panneaux solaires classiques et elles génèrent 18 fois plus d’énergie par kilo (370 W/kg). "Les critères utilisés pour évaluer une nouvelle technologie de cellules photovoltaïques se limitent généralement à leur efficacité en termes de conversion de puissance, et à leur coût en dollars par watt. (Or), l’intégrabilité – la facilité avec laquelle la nouvelle technologie peut être adaptée – est tout aussi importante", continue Vladimir Bulović.

Le procédé de fabrication est révolutionnaire, selon les mots des chercheurs, puisque les cellules fines comme du papier sont entièrement imprimables à l’aide de matériaux à base d’encre, de l’encre "électronique". Ensuite, on ajoute une électrode à la structure imprimée par sérigraphie et on colle le résultat sur un tissu (le "Dyneema") fin et résistant.

Cependant, nous ne pourrons pas avoir cette technologie sur nos balcons ou nos vêtements tout de suite, en effet comme l’explique Jeremiah Mwaura, un membre de l’équipe : l’encre électronique étant à base de carbone, celle-ci peut se trouver altérée par l’humidité et l’oxygène de l’air.