Ces cas de "plasticose" ont été observés par une équipe internationale de chercheurs anglais et australiens. Publiée dans The Journal of Hazardous Materials, leur étude a été réalisée sur une vingtaine de cadavres d'oiseaux marins originaires de l'île australienne de Lord Howe (des jeunes puffins à pieds pâles). Les corps de ces volatiles de mer ont été recueillis entre le 28 avril et le 8 mai 2021 et analysés peu de temps après leur décès.

Les résultats ont révélé une forte présence de plastique dans l'estomac et le gésier des puffins.

La plasticose est une maladie d'origine fibrotique, c'est-à-dire qu'elle se traduit par la formation de tissus cicatriciels étendus. "La présence de plastique a été fortement associée à une formation étendue de tissu cicatriciel. Cela provoque des changements importants, voire la perte de la structure des tissus dans la muqueuse et la sous-muqueuse", précisent les chercheurs.