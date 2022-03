Des scientifiques créent un écran d’invisibilité ! Bientôt Harry Potter en vrai ?

"Parce que les lentilles de ce réseau sont orientées verticalement, la bande de lumière orientée verticalement réfléchie par le sujet debout/accroupi devient rapidement très diffuse lorsqu’elle est étalée horizontalement en traversant l’arrière du bouclier", continue l’équipe de production. D’un autre côté,"la lumière réfléchie par l’arrière-plan est beaucoup plus brillante et plus large, donc lorsqu’elle traverse l’arrière du bouclier, une bien plus grande partie est réfractée à la fois à travers le bouclier et vers l’observateur".

En d’autres mots, du point de vue de l’observateur, la lumière d’arrière-plan est "étalée" depuis les deux côtés de l’écran, vers le centre du bouclier ce qui bloque la zone où la personne devrait être vue. A cause de cela, tous les endroits ne fonctionnent pas pour disparaître, les fonds uniformes sont les plus performants (l’herbe, le feuillage, le sable et le ciel). "Les arrière-plans avec des lignes horizontales définies fonctionnent également très bien et il peut s’agir d’éléments naturels tels que l’horizon ou d’éléments artificiels tels que des murs, des rails ou des lignes peintes", ajoutent-ils.

On n’est pas sûrs de savoir à quoi ça sert mais si vous en voulez un, compter 300 £.