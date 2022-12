Des scientifiques créent le tout premier trou de ver quantique capable de téléporter des informations

Cette réalisation exceptionnelle a été réalisée par Maria Spiropolu, scientifique du California Institute of Technology, et son équipe. Ils étaient en compétition avec une autre équipe travaillant avec les ordinateurs quantiques de Quantinuum.

Si le résultat atteint est celui que les scientifiques voulaient, Maria Spiropolu explique malgré tout qu’elle avait été "secouée" lorsqu’elle a "vu que les qubits traversaient le trou de ver". Cette nouvelle découverte soutient une théorie connue sous le nom de principe holographique, la réunion des deux grandes théories qui régissent l’univers : la relativité générale et la mécanique quantique. "Il doit y avoir une "dualité" entre ces deux idées, suggérant que le continuum espace-temps de la relativité générale pourrait en fait être un système quantique de particules cachées".

Alexander Zlokapa, qui a commencé ce projet pour sa thèse universitaire, essaie d’éclaircir tout ça : "Nous avons effectué une sorte de téléportation quantique équivalente à un trou de ver traversable dans l’image de la gravité. Pour ce faire, nous avons dû simplifier le système quantique au plus petit exemple qui préserve les caractéristiques gravitationnelles afin que nous puissions l’implémenter sur le processeur quantique Sycamore de Google." Le trou de ver ainsi réalisé n’est pas un trou de ver "naturel" comme on en trouvera peut-être un jour dans l’espace mais il permet d’avancer sur l’unification des théories entre l’intrication quantique, l’espace-temps et la gravité quantique.