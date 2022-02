Des scientifiques constituent une "bibliothèque" des sons émis par les espèces aquatiques.

Le but principal de ce projet ambitieux est de surveiller en temps réel la santé des écosystèmes marins.

"À une époque où la biodiversité mondiale connaît un déclin important et où les paysages sonores sous-marins sont altérés par les impacts anthropiques, il est nécessaire de documenter, de quantifier et de comprendre les sources sonores biotiques - potentiellement avant qu'elles ne disparaissent", soulignent les auteurs de la recherche parue dans Frontiers in Ecology and Evolution.

La surveillance sonore sous-marine est déjà utilisée pour étudier les effets des ouragans, observer la façon dont les proies modifient leur comportement à proximité des prédateurs ou encore explorer les schémas de migration des grandes baleines.