Des scientifiques belges et néerlandais ont créé une "carte au trésor" pour la recherche de météorites en Antarctique

Une équipe de scientifiques belgo-néerlandais, issus notamment de l'Université libre de Bruxelles (ULB), a créé la toute première "carte au trésor" qui repère les sites de l'Antarctique les plus favorables à la découverte de météorites, a indiqué l'ULB mercredi dans un communiqué. Les météorites sont des roches qui proviennent de l'espace et qui, une fois récupérées et analysées, fournissent des informations cruciales sur la formation et l'évolution de notre système solaire.

Lorsque des météorites tombent à la surface de la calotte antarctique, elles sont généralement rapidement enfouies dans la calotte glaciaire sous les chutes de neige successives, explique l'ULB. Les météorites sont alors transportées avec la glace vers les côtes. Lorsqu'elles rencontrent des chaînes de montagnes enfouies sous la glace, elles sont alors déviées de leur trajectoire et transportées avec les courants de glace vers la surface de la calotte dans les zones dites de "glace bleue".