Des scientifiques assurent pouvoir décrypter le langage des poules grâce à l’IA

Les scientifiques affirment que leur "système a démontré un taux de précision impressionnant de près de 80%, ce qui constitue une avancée significative dans le domaine de la communication animale". Cette approche aurait en outre permis de distinguer plusieurs états émotionnels différents chez les volailles, dont la peur, la fatigue, la faim ou encore le bonheur.

"C’est un grand bond en avant pour la science. Et ce n’est que le début. Nous espérons pouvoir adapter ces techniques d’IA et d’apprentissage automatique à d’autres animaux et jeter les bases d’une intelligence incroyable dans les diverses industries liées aux animaux. Si nous savons ce que les animaux ressentent, nous pourrons concevoir un monde bien meilleur pour eux", s’est réjoui le professeur Adrian David Cheok, qui a dirigé ces travaux avant de les relayer sur les réseaux sociaux.