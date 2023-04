Des scientifiques assistent à la naissance d’une nouvelle planète et l’ULiège a participé

HD 169142 b, c’est le nom de cette nouvelle planète qui vient de voir le jour dans une galaxie lointaine. Des scientifiques, dont une équipe de l’ULiège, ont pu photographier la naissance de cette exoplanète.

Des images publiées dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society montrent la formation de HD 169142 b, située à 374 années-lumière de la Terre. Si cet évènement est exceptionnel, c’est déjà la troisième fois qu’une équipe de chercheurs assistent à ce type de naissance (après PDS 70 b et c, qui orbitent toutes deux autour de l’étoile PDS 70). Cette fois-ci, c’est une équipe internationale de chercheurs de l’Université de Liège et de l’Université Monash (Australie) qui ont étudié le développement de la planète.

Tout se passe dans la constellation du Sagittaire où une étoile (HD 169142) est entourée par un disque de gaz et de poussières spatiales, le disque protoplanétaire, un bain de naissance de planètes. Déjà repérée en 2014, des astronomes ont prouvé qu’il y avait bien une étoile dans cet amas peu lisible. Tout était en place pour donner naissance à une nouvelle planète dans notre Univers.