Des scientifiques alertent sur le danger d'un réchauffement climatique qui s'auto-alimente.

Des chercheurs ont publié vendredi dans la revue One Earth la liste la plus complète à ce jour, selon eux, de ces réactions en chaîne qui s'auto-alimentent. Et ils tirent la sonnette d'alarme : leur effet sur la planète pourrait être sous-estimé par les modèles climatiques actuels, dont la justesse est pourtant cruciale pour guider les prises de décisions politiques, notamment en matière de réduction de gaz à effet de serre.

Les chercheurs appellent ainsi à une "immense mobilisation internationale" de la communauté scientifique pour mieux évaluer l'impact de ces boucles de rétroaction.

Ils réclament notamment un rapport supplémentaire du Giec dédié à ce problème.

Ils appellent également à une action climatique "immédiate et colossale" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre face à la "potentielle menace majeure" posée par ces boucles de rétroaction.

Certaines d'entre elles sont en effet associées à ce que les scientifiques appellent des "points de basculement" climatiques tels que l'effondrement de la calotte glaciaire du Groenland ou de l'Antarctique, qui entraînerait une montée des eaux catastrophique.