Des scénaristes en grève s'en prennent à Jenna Ortega

Récemment, Jenna Ortega a taclé les scénaristes de Mercredi, admettant avoir déjà changé des répliques sans leur en parler quand elle trouvait le scénario "incohérent". Malgré ces propos controversés, elle sera productrice exécutive pour la saison 2. Mais les scénaristes, eux, n'ont pas toujours pas digéré et l'ont bien montré depuis le début de leur grève.

Depuis mardi, les scénaristes d'Hollywood manifestent pour l'obtention d'un contrat plus juste. Ils demandaient notamment une hausse de leurs salaires ainsi qu'une régulation de l'intelligence artificielle dans leur travail. Après six semaines intenses de négociation, leur syndicat n'a pas trouvé d'accord avec les représentants des plus grands studios et plateformes. Ils ont décidé de se mettre en grève pour une durée indéterminée, ce qui devrait avoir un impact important sur la sortie des séries et des films.

L'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Alliance of motion picture and television producers) s'est préparé à cette situation. Les studios et plateformes ont tenté d'atténuer les dégâts en clôturant le plus vite possible le tournage de leurs grandes séries, là où c'était possible. Mais les scénaristes sont décidés à se faire entendre. Et pour attirer l'attention, rien ne fonctionne mieux que des slogans marquants. C'est pour cette raison que certains ont clashé Jenna Ortega.

"Sans les scénaristes, Jenna Ortega n'aura personne à qui s'en prendre!", peut-on lire sur la pancarte de Brandon Cohen, scénariste de House Party.