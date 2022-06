Des savons bio à base de… bières de chez nous !

Kriek, Radler, Ginette bio… Nous ne sommes pas en train de vous détailler la carte d’une brasserie, mais bien les différents types de savons produits par Solid Cosmetic, une petite entreprise située à Rhodes-Sainte-Genèse qui réalise des savons bio à base de bières.

Pour Bartosz Olszewski, le créateur de Solid Cosmetic, tout a commencé en 2020. Alors étudiant en comptabilité, il décide de remplacer son stage obligatoire par la création d’une mini-entreprise encadrée par le Start Lab Ichec, qui propose un accompagnement et des formations aux étudiants qui souhaitent lancer leur propre entreprise. Bartosz avait déjà quelques notions d’entreprenariat puisqu’il avait lancé une savonnerie dans le cadre du programme "Mini-Entreprise", qui s’adresse aux étudiants de secondaire.

Les cosmétiques solides, c’est un sujet qui lui tient à cœur, notamment pour des raisons écologiques. La salle de bains est effectivement un lieu où l’on produit beaucoup de déchets : flacons de gel douche et shampoings, coton-tige, ouates, produits de maquillage… "Une famille de 4 personnes produit 25 kg de déchets par an rien que pour la salle de bains en achetant des savons et shampoings solides on peut diminuer drastiquement ce chiffre" peut-on lire sur le compte Instagram de Solid Cosmetic.

Un savon brassé avec savoir, mousse avec sagesse.

Les ingrédients qui composent les savons de Bartosz sont tous d’origine bio et sont expliqués en toute transparence sur le site internet de Solid Cosmetic. Vous l’aurez compris, l’originalité de cette gamme est que ces savons sont créés avec de la bière belge: de la Ginette bio ! "Je voulais faire des savons originaux, en faisant des recherches, je suis tombé sur des savons à la bière produits au Canada. Comme je n’en ai pas trouvé en Belgique, pays de la bière, je me suis lancé!"

En plus d’être original, ajouter de la bière dans la composition des savons a plusieurs avantages nous explique Bartosz : "C’est un agent antimicrobien : elle aide à ralentir la croissance de micro-organismes sur la peau tout en s’opposant au développement des microbes. C’est aussi un agent d’entretien de la peau : elle maintient la peau en bon état et combat l’acné et l’eczéma. Et enfin c’est un agent tonifiant : elle produit une sensation de bien-être sur la peau."

Bartosz utilise la technique SAP (Saponification A Froid) pour réaliser ses savons, celle-ci les rend plus doux pour la peau et permet aux ingrédients de conserver toutes leurs vertus. Il est totalement autodidacte ! L’étudiant est également en train de mettre au point de nouveaux produits qui sortiront dans les prochains mois comme des shampoings et après-shampoings également à base de bière et des gommages à base de drèche de bière, toujours dans un esprit zéro déchet.

Les savons sont vendus en ligne ou à l’occasion de marchés de créateurs au prix de 6.95€. Bartosz envoie ses produits par la poste ou les livre lui-même deux fois par mois en région de Bruxelles-Capitale.