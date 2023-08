Des sauces tomate à rougir de plaisir!

En cette belle saison des tomates (filez chez vos maraîchers !), l’occasion est parfaite pour les cuisiner et les transformer en sauces ! Une tradition que l’on retrouve dans l’ensemble du bassin méditerranéen et que nous contait l’autrice Mireille Sanchez au micro de Bientôt à table – RTBF. be

"La sauce tomate se prête à toutes variations selon l’utilisation à laquelle on la destine, explique la spécialiste. Chaude, elle est ajoutée aux pâtes, aux pizzas, se mêle d’un ragoût, se marie aux viandes et aux poissons, veloute ou gratine… Froide, elle devient trempette, accompagne les mezzés, se boit en soupe… "

Deux grandes écoles du goût se distinguent dans la préparation d’une sauce tomate : elle peut être faite avec des tomates fraîches ou des tomates en boîtes. Le goût sera alors différent mais répondra à l’utilisation recherchée. S’il existe de nombreuses recettes de sauces tomate, toutes les variations sont apportées à la recette de base : des tomates, du sel et de l’huile d’olive !

Si l’Italie mène le bal des sauces tomate, le reste de la Méditerranée est aussi de la fête : sauce provençale, sauce catalane, sauce chermoula, zalza tat-tadam…

Depuis son arrivée, certes tardive, dans les terres méditerranéennes, la tomate s’est pliée en quatre pour devenir une indispensable sauce mijotant longuement et doucement dans les casseroles.

La sauce tomate se parfume d’ail, d’oignons ou d’échalotes. Si son mariage avec le basilic, de toutes sortes d’ailleurs, est évident, elle s’unit avec autant de réussite à de nombreuses herbes aromatiques comme les thyms, sarriettes, romarins, estragons, lauriers, sauges et menthes, persils et coriandres… La sauce tomate s’enrichi d’olives, de câpres ou de champignons, de viandes hachées, de lardons et d’anchois.

Elle invite bien des épices à la rejoindre : paprika, cumin, ras el-hanout, zaatar, sumac, anis mais aussi cannelle, clou de girofle et tant d’autres…

Elle se pique de piments et de poivre et si elle supporte l’acidité du vinaigre et du citron, elle chérit le sucre et le miel. Elle aime la crème et les fromages avec lesquels elle se fond. Elle a un penchant pour les vins rouges, les vins blancs et même les vins doux. Mais ce qui lui va si bien, l’identifie pour toujours à la Méditerranée, lui donne une saveur inoubliable, c’est l’huile d’olive ! Depuis longtemps maintenant, en zalta, sofregit, sugo, sáltsa ou salsa, la tomate ne fait pas de manières pour se mettre en sauce au gré des cuisines, des cultures et des usages qu’il en est fait.

En cuisine !

Recette de base aux tomates fraîches ou en boîte

1 kg de tomates mûres, 4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café rase de sel

Ébouillanter les tomates fraîches, les peler, ôter les graines, les concassées grossièrement. Dans une casserole, ou une cocotte en terre cuite, chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajouter les tomates fraîches concassées ou les tomates en boîte, saler, remuer. Porter à frémissement, laisser cuire 30 minutes. Hors du feu, ajouter le reste d’huile d’olive, bien mélanger.

Sugo di pomodoro ou sauce tomate

Oignons et ail hachés, tomates pelées et concassées, huile d’olive, concentré de tomate, câpres, olives noires dénoyautées, coupées en morceaux, thym, sel et poivre, eau, parmesan.

Dans une casserole à fond épais, faire revenir les oignons et l’ail dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajouter les tomates, mélanger et faire revenir à feu très doux pendant 1 heure. Ajouter le concentré de tomate, les câpres et les olives. Saler et poivrer au goût, ajouter le thym, le reste d’huile d’olive, remuer. Verser 1 litre d’eau, mélanger, laisser mijoter à feu très doux 2 heures en remuant de temps en temps. La sauce doit "confire" c’est-à-dire mijoter tout doucement à tout petit feu. Ajouter un peu de parmesan frais râpé pour lier la sauce si souhaité. Utiliser immédiatement ou conserver au réfrigérateur dans un récipient hermétique 2 ou 3 jours.

Sugo di pomodoro alla napoletana. Sauce tomate à la napolitaine

Tomates pelées et épépinées, ail écrasé, feuilles de basilic hachées, huile d’olive, sel et poivre.

Faire cuire puis on passe la sauce à la moulinette puis laisser mijoter jusqu’à ce que la sauce ait atteint la densité souhaitée.

Une recette de base qui vous permettra de démarrer d’autres recettes : à la puttanesca (tomates, câpres, anchois, olives), à la calabraise (tomates, olives, câpres, thon), à la sicilienne alla Norma (tomates, aubergines, basilic, ricotta), à la sorrentina (tomates, mozzarella, basilic), à l’amatriciana (tomates, piments, pecorino), à l’arrabiata (tomates, piments, ail), à la bolognaise ragù alla bolognese (tomates, viandes hachées, vin rouge), à la marchigiana (tomates, prosciutto, vin rouge) ou à la paesana (tomates, fenouils, olives) !

A lire : Méditerranée – Editions de La Martinière (editionsdelamartiniere.fr)