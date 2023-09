Des sangliers sur le terrain de foot de Rixensart

Pour la commune, qui prend conseil auprès du Département Nature et Forêts, la marge de manoeuvre est étroite. Sylvie Van Den Eynde, l’échevine de l’environnement, avance deux options :

" Les plaintes viennent essentiellement de Rosières et des abords du château de Rixensart et on imagine bien que ces sangliers traversent le massif boisé qui entoure le château et qui va d'ailleurs jusque Wavre ... On doit prendre contact avec les propriétaires des droits de chasse puisqu'ils ont une responsabilité en la matière."

Parallèlement, l'échevine recommande aussi aux citoyens de clôturer leurs jardins avec des clôtures électriques de faible hauteur. C'est d'ailleurs cette solution qui pourrait être retenue pour protéger à l'avenir les infrastructures sportives de la commune.