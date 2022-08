"Des salades à toutes les sauces !" : on mange moins et autrement quand il fait chaud

Sous cette chaleur intense et prolongée, notre corps s'adapte naturellement, notamment via l'alimentation. On a tendance à moins manger, plus léger, et de privilégier les aliments riches en eau.

Tomates, salades, haricots froids, concombres, les aliments frais sont privilégiés, tandis que les viandes grasses sont plutôt boudées, au profit du poisson ou de volaille.

Claude est venu faire le plein de fruits et légumes au marché ce jeudi matin. "On essaye d'alléger un maximum ce que l'on mange, on cuit de la viande, mais assez peu... On fait du poisson, et alors la salade, c'est à toutes les sauces je vais dire."

Et de constater, la faim se fait plus discrète quand il fait chaud : le corps a en effet besoin de moins d'énergie pour se maintenir à 37°C, on va donc moins privilégier les aliments caloriques.