Des sacs végans fabriqués entièrement à Bièvres

C’est il y a quelques mois à peine que Soho Francotte et son compagnon ont décidé de s’installer à Bièvres. Originaires de Bruxelles, ils cherchaient un peu d’espace et de nature suite au confinement. En plus de ce déménagement, le covid est venu bouleverser leur vie : "Nous faisions de la musique et étions en permanence en voyage à l’étranger. Avec la pandémie, tous les concerts se sont arrêtés du jour au lendemain." Pour le couple de trentenaire, il a donc fallu trouver un nouveau boulot.

Philosophe de formation, Soho Francotte a donc décidé de réorienter sa carrière et de se lancer dans la couture. Mais la jeune femme ne connaissait rien au métier. Elle a donc beaucoup lu avant de regarder des tutoriels sur internet et de se lancer. Le plus dur pour elle ? "Ce sont les patrons. Il faut être très précis et bien calculer car c’est en trois dimensions." Végétarienne depuis de très nombreuses années, elle s’est directement tournée vers la création de sacs végans. Ils sont donc produits à partir de liège en provenance du Portugal ou de fibre issu des feuilles d’ananas : "Le Pinatex, c’est réalisé à partir des feuilles au dessus de l'ananas mais c'est considéré comme un déchet que les producteurs d’ananas jettent ou brûlent. C’est une manière de valoriser cette matière."

A cela, elle a donc rajouté le côté local et durable car tout est produit depuis sa maison dans le village de Baillamont. Elle compte aujourd'hui une dizaine de modèles différents pour hommes et femmes. Cela va du petit sac à main au grand sac à dos. Pour le budget, il faut compter au minimum une centaine d’euros.

Des sacs vendus presque uniquement sur internet, mais qui rencontrent déjà un certain succès. Elle a réalisé une cinquantaine d’exemplaires en quelques mois à peine. De quoi l’occuper presque à temps plein et déjà rêver au futur : "J’aimerais d’ici 5 ans pouvoir engager des couturières et des couturiers de Bièvre pour créer un atelier de production local." La petite commune de Bièvre deviendra donc peut-être dans quelques années, un lieu qui compte dans la production textile en Wallonie. C’est en tout cas tout ce que l’on peut souhaiter à Soho Francotte et ses sacs 100% végans.