Des rythmes, du swing et du groove du 28 au 30 septembre au Saint Jazz Festival

Jazz Station 20h30 : Incontournable de la scène nationale et internationale, le Jazz Station Big Band est devenu au fil des ans une partie intégrante du patrimoine bruxellois, véritable groupe mythique de vrais professionnels passionnés. Acclamé par la presse et reconnu par ses pairs, plusieurs albums sont sortis sur les labels Igloo, Hypnote Records, et bientôt sur Step By Records. Cuivres à gogo et 14 musiciens et musiciennes qui se produiront à domicile.