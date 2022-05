Des Russes fuyant Poutine se plaignent d'un accueil froid en France

Antoine Nicolle, un doctorant de 29 ans, a participé à la création du "Fonds de solidarité pour les Russes en exil". Son but: apporter un soutien financier à ceux qui, pour des raisons politiques, ont quitté leur patrie.

"On a créé cette association parce que nous avons vu que rien n'était fait pour les Russes", raconte, en russe, l'ex-enseignant du Collège universitaire français de Moscou.

Mais, affirme-t-il, parce que le Fonds comporte le mot "russe", les banques sont réticentes à travailler avec lui dans le contexte des sanctions, si bien qu'il n'arrive pas à avoir de compte bancaire.

"C'est vraiment n'importe quoi", juge Antoine Nicolle.

Artiom Kotenko, le designer de Saint-Pétersbourg, dit comprendre que les Ukrainiens soient prioritaires et obtiennent un plus grand soutien. Mais selon lui, l'exode des Russes va se poursuivre, à mesure que la répression s'accroit et que la crise économique s'installe.

"De plus en plus de gens comme moi vont apparaître, et ils devront avoir une chance de s'établir, de travailler légalement", juge-t-il, "autrement, les Russes vont juste s'installer en clandestins".