Des Russes de Belgique victimes de discriminations : faut-il faire barrage à tout ce qui provient de Russie ?

Depuis Charleroi, Joël est intervenu sur l’antenne : "Boycotter les produits, oui, mais faire du racisme envers les Russes, non. Mais il faut faire comprendre au peuple russe qu’il est gouverné par un fou, et que tant qu’il sera là, rien n’ira dans leur pays. Beaucoup fuient ce pays dès qu’ils en ont l’occasion. Je n’irai plus au restaurant russe aussi, malheureusement. Je suis pour que l’Europe entière boycott tout ce qui vient de Russie. Il faut que Poutine arrête d’avoir la mainmise sur les autres pays."