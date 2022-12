Des Russes de Belgique, tristes et en colère : "La guerre, c’est un retour en arrière et une immense tristesse"

Plus de neuf mois que la guerre a éclaté en Ukraine, et sonder l’opinion des Russes de Belgique n’est pas simple. Sans compter les Belges d’origine russe, qui sont un peu plus de 11.500 à vivre actuellement dans notre pays : un exil par choix, ou pour échapper au régime communiste. Récemment, c’était pour quitter un régime qu’ils ne soutienaient pas.

Tania travaillait pour une chaîne de télévision à Moscou. Le 24 février, elle a décidé de partir le plus vite possible. Elle a été accueillie il y a un mois en Belgique par Nelly, arrivée chez nous en 1977. "Le 24 février 2022 c’était comme une aorte qui a explosé, raconte-t-elle, et c’est vraiment difficile pour beaucoup de personnes de rester là-bas, à part pour l’amour irrationnel pour le pays, et ses paysages tristes et enneigés."

"En fait, il y a un sentiment de déception, en tant que citoyen de ce pays, de n’avoir rien pu faire, explique-t-elle. Il est d’ailleurs intéressant de noter que des Russes actuellement achètent des livres de témoignages parlant d’Allemands ayant vécu sous le régime nazi…"