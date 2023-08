Des rumeurs sur la prochaine console de Nintendo émergent

Interrogé par Kotaku sur la potentielle fin de vie de la Switch, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a préféré se concentrer sur la longévité et l’accueil des softwares (jeux et autres) qu’ils produisent plutôt que de parler du remplacement potentiel de la Nintendo Switch :

"Jamais auparavant dans le domaine du software, les logiciels ne se sont vendus à un tel rythme ", a-t-il déclaré. "Comme Pokémon Scarlet et Violet de l’année dernière et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom de cette année ; Les titres Nintendo Switch se sont vendus à plus de 10 millions d’unités au cours des trois premiers jours de leur sortie."

Pourtant, les ventes de Switch sont en ralentissement depuis près d’un an et certains jeux ont été critiqués spécifiquement sur le côté technique de la Switch comme pour Xenoblade Chronicles 3 et les derniers jeux Pokémon.