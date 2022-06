Des ruches connectées sur les toits liégeois

Sur chaque ruche est placé un petit boitier: "Ce petit boitier permet de savoir combien il y a de degrés dans la ruche, son taux d'humidité, et si demain, on devait la voler, on la trace et on peut la retrouver, à quelques mètres près" explique Christophe Close, apiculteur à la Province de Liège.

Les ruches sont également équipées d'une caméra ou encore d'une station météo: "C'est important parce qu'avec ces notions-là, on sait si un couvain se développe bien. On a aussi une balance qui nous permet de voir comment le poids de la ruche évolue. Pour le moment, nous sommes en pleine miellée, c'est très important. Tout cela peut se faire à distance, en nous permettant aussi, lorsque tout va bien, d'aller voir peut-être un peu moins souvent nos abeilles, hors période d'essaimage. Il faut savoir que quand on va voir nos abeilles, on enlève le toit de la maison, on bouge toutes les chambres de la maison, ça ne leur fait pas mal, mais c'est quand même quelque chose qui les gêne sans doute toujours un petit peu."