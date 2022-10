Des routes carolos parmi les plus dangereuses de Wallonie selon Vias

Quelles sont les routes communales les plus dangereuses de Wallonie ? L’institut Vias (l'institut pour la sécurité routière) a établi le classement des routes communales les plus problématiques. Un classement qui se base sur le nombre d’accidents et de décès lors de ces 10 dernières années et à lire dans la Dernière Heure.

Dans le haut de ce classement, on retrouve trois routes sur le territoire de Charleroi. L’Avenue Caporal Alain Debatty (Gilly), Le Faubourg de Bruxelles (Gosselies) et la route de Trazegnies (Monceau sur Sambre).

L’échevin en charge de la mobilité Xavier Desgain, connaît les problèmes pour ces axes, surtout pour le Faubourg de Bruxelles : "Le Faubourg de Bruxelles, c’est un vrai problème donc ça nous allons le traiter très attentivement dans le cadre du plan de mobilité de Gosselies, dont l’étude vient d’être lancée et qui sera élaboré en concertation avec la population", explique l’échevin.

Des données faussées

Cependant, les routes pointées par le rapport de Vias ne sont pas les tronçons les plus problématiques du territoire carolo selon Xavier Desgain. La Ville et la police locale se basent en effet sur leur propre classement des routes les plus dangereuses avec des données plus précises et surtout plus récentes. "Étant donné que VIAS ne prend en compte que le nombre d’accident sur 10 ans, il y a pu y avoir entre-temps des travaux pour améliorer la sécurité routière sur ces axes".

Selon les données de la commune et de la police locale, c’est le centre de Charleroi qui pose les plus de problème mais il faut aussi relativiser cette observation car les dernières données ne prennent pas encore en compte le récent passage en zone 30. L’autre tronçon très dangereux sur le territoire de la Ville se situe sur la nationale 29, à partir du rond-point du Marsupilami jusqu’à Gilly.

Enfin, le classement établit par Vias pointe du doigt un autre axe de la région de Charleroi mais à Châtelineau cette fois. La rue de Gilly serait même la voirie communale la plus accidentogène de Wallonie (132 accidents en 10 ans) mais du côté de la commune, le bourgmestre Daniel Vanderlick affirme ne pas avoir de statistique qui prouverait ce constat.