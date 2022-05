Des romans belges et d’ailleurs

Paola Ortiz et sa fille Finette vivent dans un village des Pyrénées-Orientales. Paola est garagiste, mais pour combien de temps encore ? La Mecanette, comme on l’appelle affectueusement, doit faire face aux grandes concessions automobiles ! Heureusement, elle peut compter sur ses clients fidèles et puis chez elle-même si, il n’y a pas de petit café et de salles d’attente mais juste un garage sens dessus dessous, on peut encore passer à l’improviste et réparer son véhicule sans que cela ne coûte trop cher.

Avec le retour des beaux jours, les hirondelles sont de retour et ça, cela ravit la mère et la fille ! Bien évidemment, un garage avec des nids d’hirondelles, ce n’est pas au goût de tout le monde !

Et puis, une nuit, les nids sont saccagés.