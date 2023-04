Des robots tueurs en Belgique ? "Je me bats au Parlement fédéral pour les faire interdire", affirme Christophe Lacroix (PS)

"L’Europe doit être solide mais elle ne doit plus attendre parce que le règlement que l’Union européenne veut mettre en place est prévu pour 2024 et ne sera appliqué que dans les années futures. Cela prendra encore du temps. Le débat est urgent et doit être inclusif", ajoute Christophe Lacroix, député fédéral à la Chambre des représentants (PS). Selon lui, des enjeux importants se jouent dès à présent. "Il y a des entreprises, des États qui envisagent de confier des systèmes d’armes gérés par l’intelligence artificielle", affirme-t-il. "On est en train d’inventer des killer-robots qui vont décider de cibler un humain, tirer et tuer une personne sans plus aucune intervention humaine. Je suis en train de me battre au Parlement fédéral pour faire interdire à l’échelle belge et à l’échelle internationale ces systèmes d’armes autonomes pilotés par l’intelligence artificielle."