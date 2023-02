Des robots miniatures à avaler pour mieux soigner les problèmes intestinaux

Le dispositif est composé d'une pilule de 20 millimètres de long et 8 de diamètre et d'une bobine restant à l'extérieur du corps, qui émet un champ électromagnétique. La pilule, une fois avalée, capte une valeur électromagnétique unique en fonction de sa distance et cette valeur est ensuite transmise à un ordinateur ou un téléphone via Bluetooth. C'est ce qui permet de déterminer précisément la localisation de la pilule.

A terme, les chercheurs imaginent que la bobine puisse être placée dans la veste du patient ou à l'arrière de ses toilettes.

Le tout a été testé sur des porcs, dont l'anatomie est similaire à celle des humains. Les chercheurs espèrent pouvoir réaliser des essais cliniques sur les humains dans "quelques années", selon Saransh Sharma.

Cette solution pourrait aussi bénéficier aux personnes âgées souffrant d'incontinence. La pilule, ingérée avec la nourriture, pourrait les prévenir une fois le côlon atteint, leur signalant ainsi qu'elles doivent aller aux toilettes.