Des robots feront-ils la guerre à la place des soldats d'ici 2030 ? Les armes à capacités autonomes de plus en plus utilisées dans le monde

Selon l’Automated Decision Research, un think tank de l’initiative Stop Killer Robots, le conflit en Ukraine connaît le déploiement de plusieurs armes dotées de diverses fonctions autonomes. Parmi elles, on retrouve le Koub-BLA, un drone suicide tactique russe de haute précision fabriqué par Zala Aero Group, qui serait doté de la technologie d’identification visuelle par intelligence artificielle (AIVI). Cette technologie permettrait la reconnaissance et la classification en temps réel des cibles, ce qui explique sa catégorisation en arme en partie autonome.

La Russie aurait également utilisé le drone Lancet, successeur du Koub-BLA, sur le théâtre d’opérations ukrainien. Cette arme est décrite comme "une arme polyvalente intelligente, capable de trouver et d’atteindre une cible de manière autonome".

Du côté ukrainien, nous connaissons bien le fameux drone turc Bayraktar TB2, qui a connu un grand succès et est même devenu un emblème de la résistance contre l’invasion russe. Mais ce n’est pas le seul. Le pays utilise également les Switchblade 300 et 600, qui sont tous deux des drones suicides de fabrication américaine dotés de diverses capacités autonomes.