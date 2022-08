Des robinets à sec comme dans certaines communes de France ? Pas de panique, la Belgique a ses réserves en eau potable

La sécheresse extrême touche toute l’Europe en cet été 2022. En France métropolitaine par exemple, ce sont plus d’une centaine de communes n’ont plus accès à l’eau potable. Fini de se servir un verre d’eau au robinet. Risque-t-on de vivre une telle situation en Belgique ? Pas de panique, répondent les autorités publiques au nord comme au sud du pays.

En Wallonie, les réserves d’eau sont abondantes. Les nappes phréatiques sont encore bien remplies des pluies tombées pendant l’automne et l’hiver dernier. En cas de soucis, la région peut compter sur ses barrages comme celui d’Eupen, de la Gileppe ou encore celui de Ry de Rome pour ne citer que ceux-là.

Là où la situation est un peu plus compliquée, c’est dans le centre Ardenne et dans quelques communes liégeoises. En tout, 13 communes wallonnes ont limité la consommation d’eau par précaution.

En Flandre, la situation est tout autre. Le niveau des nappes phréatiques est historiquement bas mais il y a eu un gros travail de sensibilisation à la consommation d’eau ces dernières années, et cet été, la consommation de la population flamande est en dessous des projections habituelles. On est aussi en période de vacances et puis tout le monde fait un peu plus attention à son portefeuille.

Bref, pas de pénurie d’eau chez nous, pour l’instant mais les autorités publiques appellent au bon sens de la population pour ne gaspiller de l’eau inutilement