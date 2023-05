Des rivières meurent, des lacs s’enflamment : l’Inde face à une grave crise des eaux usées

Selon la Banque mondiale, l’Inde est l’un des pays les plus "en manque d’eau" au monde, avec des nappes phréatiques qui s’assèchent et des pluies de mousson de plus en plus irrégulières. Madras a brièvement manqué d’eau durant l’été 2019 et d’autres villes devraient, au rythme actuel, connaître des crises similaires en raison du pompage excessif des eaux souterraines et de la médiocrité des infrastructures.