Des riverains mobilisés contre l'extension de la carrière de Beez

Un collectif de " sauvegarde du Mont de Beez" a manifesté ce matin devant le cabinet de la ministre Tellier, à Namur. Il entendait ainsi protester contre l'octroi par la Région wallonne du permis d'extension de la carrière de Beez Sagrex. En 2021, la société Sagrex avait en effet introduit une demande de permis unique pour l'agrandissement de la fosse d'extraction vers l'Est, c'est-à-dire au plus proche des habitations. D'après les riverains, 50 maisons environ se trouveront directement en bordure de celle-ci mais 300 autres seront également touchées. Ils soulignent les risques encourus pour la stabilité des bâtiments ainsi que l'impact plus global sur la qualité de vie, poussières , bruit etc...

Lors de l'enquête publique, le collectif avait déposé un dossier de 35 pages et et l’ASBL de protection de l'environnement Ramur, transmis un inventaire de la faune et la flore présentes sur le site . Les riverains considèrent en effet que "les grands principes politiques de l’environnement et du développement durable sont bafoués avec l’octroi de ce permis qui ne prend absolument pas en compte la gestion des ressources non renouvelables que sont la roche et l’eau, la préservation de la faune et la flore présentes sur ce site, montrant un mépris total pour cet écosystème et la biodiversité du site."

En manifestant devant le cabinet de la ministre, les riverains disent attendre de la ministre Céline Tellier "qu’elle honore sa position d’écologiste... et d’elle qu’elle prenne ses responsabilités afin de préserver le site de Beez ".