Des rivaux de Google s'allient autour d'un outil cartographique libre.

Alphabet et sa filiale Google dominent le marché des cartes géographiques en ligne avec Google Maps, vendant ses services à d'autres entreprises ou plateformes et utilisant ses capacités de localisation et de navigation pour renforcer ses autres produits, dont la publicité en ligne.

Meta (Facebook, Instagram...), Microsoft, TomTom et Amazon Web Services sont parmi les membres fondateurs de cette alliance. Le but : rendre plus disponibles au grand public des données cartographiques afin qu'elles soient utilisées par quiconque, a déclaré la Fondation Linux, dans un communiqué.

"Cartographier l'environnement physique de toutes les communauté à travers le monde alors même qu'elles grandissent et évoluent est un défi si complexe qu'aucune organisation ne peut le gérer à elle seule", a déclaré le directeur exécutif de la Fondation Linux, Jim Zemlin.

Le secteur de la tech "doit se rassembler et accomplir cela pour le bénéfice de tous".

Google était le grand absent de la liste des entreprises à s'allier pour Overture, qui souhaite étendre son nombre de membres pour accélérer ses progrès. La coalition espère publier ses premiers jeux de données cartographiques d'ici mi-2023.