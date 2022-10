Des rhétos découvrent les bancs de l’université de Liège en 2003

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2003 avec une séquence du journal télévisé. Direction l’auditoire de la faculté des sciences de Liège ; au programme cours de mathématique générale.

Immersion totale : dans la salle les élèves habituels de 1re candidature mais aussi des rhétoriciens particulièrement attentifs qui profitent des congés de Toussaint pour voir les cours qui pourraient les intéresser l’an prochain. Les rhétoriciens constituent eux-mêmes leur horaire et leur itinéraire en fonction de leurs intérêts. Avant de faire leur choix, certains attendent d’en savoir un peu plus sur la vie d’étudiant.

Regardez plutôt !