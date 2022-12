Des rhétos de Virton pour bâtir l’Europe : immersion à la Cour de justice de l’Union Européenne

Ce mardi 6 décembre était synonyme de sortie scolaire pour quinze rhétos belges, originaire de l’Athénée royal Nestor Outer de Virton. Direction l’autre côté de la frontière. Ils ont rendez-vous à Luxembourg, capitale du Grand-Duché, au cœur d’une institution méconnue : la Cour de justice de l’Union Européenne.

Parmi les élèves, Louison, 17 ans. Il n’avait jamais entendu parler de cette institution. "Je ne savais surtout pas qu’elle existait si proche de chez nous ! Un haut lieu du pouvoir européen, proche de Virton, c’est intrigant, ça nous a donné envie de découvrir !" Alors leur professeure d’histoire, Wendy Lorand, a répondu à l’appel de l’action "Bâtisseurs d’Europe", organisée à l’occasion du 70e anniversaire de la Cour de justice. "On connaît mal le rôle de ces institutions mais aussi de l’intérêt de l’Europe", pointe Wendy Lorand. "Aujourd’hui, nous allons comprendre que l’Europe touche réellement à notre quotidien." L’occasion pour une dizaine de classes européennes de découvrir le bâtiment et rencontrer ses occupants. Le dialogue s’est notamment tissé avec Koen Lenaerts, le président de la Cour de justice de l’Union Européenne. "L’Europe d’aujourd’hui, c’est vous !", s’est-il exclamé en introduction. Le président, ainsi que le premier Vice-président du Parlement européen, Othmar Karas et la Vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova ont ensuite répondu aux questions des lycéens. Les interrogations s’enchaînent, sur des thèmes qui interpellent ces jeunes européens, comme les droits de la communauté LGBT, le respect de l’environnement ou encore l’immigration. "Nous devons relever ces défis", affirme Koen Lenaerts. "En tant que responsables politiques et juridiques, c’est crucial pour nous d’écouter les jeunes. Ce sont eux qui bâtiront l’Europe de demain."